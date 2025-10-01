حماس کی ’’ہاں ‘‘ سے نیتن یاہو حکومت خطر ے میں پڑسکتی
یروشلم (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے امن منصوبے کو ‘‘تاریخی’’ قرار دیا ہے ، تاہم حماس کا جواب ابھی باقی ہے اور اسرائیل کے اندر بھی اس پر شدید تقسیم نظر آ رہی ہے ۔20 نکاتی منصوبے پر حماس نے تاحال باضابطہ ردِعمل نہیں دیا۔۔۔
، لیکن گروپ سے قریبی ایک فلسطینی ذریعے نے اے ایف پی کو بتایا کہ اس پر غور جاری ہے اور فیصلہ آنے میں ‘‘چند دن لگ سکتے ہیں’’۔منصوبے میں اسرائیلی انخلا کے وقت کا واضح ذکر نہیں اور حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے کا تقاضا شامل ہے ، جسے گروپ پہلے بھی رد کر چکا ہے ۔حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے ایک بار پھر کہا کہ گروپ کو ‘‘قبضے کے خلاف مزاحمت کا حق حاصل ہے ’’۔ سیاسی تجزیہ کار ایاد القرا کے مطابق غیر مسلح ہونا حماس کے لیے ‘‘انتہائی مشکل فیصلہ’’ہے ۔اگرچہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت کی ہے ، لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اسرائیلی افواج ‘‘غزہ کے زیادہ تر حصے میں موجود رہیں گی’’۔ماہرین کے مطابق نیتن یاہو ایک طرف دنیا سے بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے دائیں بازو کے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف لہجہ اختیار کرتے ہیں۔انہوں نے وائٹ ہاؤس کی مشترکہ پریس کانفرنس میں خبردار کیا کہ اگر حماس نے منصوبہ مسترد کیا یا شرائط توڑیں، تو اسرائیل ‘‘خود ہی کام مکمل کرے گا’’۔اسرائیل کی دائیں بازو کی حکومت کے اتحادی ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف ہیں۔ وزیرخزانہ بیزالیل سموترچ نے اسے ‘‘واضح سفارتی ناکامی’’ قرار دیا۔انتہا پسند اتحادی نہ صرف جنگ ختم کرنے کے خلاف ہیں بلکہ فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز کو بھی مسترد کرتے ہیں، حالانکہ امریکی منصوبے میں دو ریاستی حل کا خاکہ شامل ہے ۔نیتن یاہو نے منگل کو ایک بیان میں پھر کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کے مخالف ہیں اور یہ شق ٹرمپ کے منصوبے میں شامل نہیں۔ لیکن ماہرین کے مطابق اگر حماس ‘‘ہاں’’کہتی ہے تو نیتن یاہو کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے ۔دوسری جانب اسرائیلی آبادکار رہنما یوسی داگان نے اعلان کیا کہ ‘‘یہ نسل کا مشن ہے کہ اسرائیلی خودمختاری کو آباد کاری اور زیرِ قبضہ مغربی کنارے تک بڑھایا جائے ’’۔