سعودی کابینہ کا غزہ امن منصوبے کا خیرمقدم، دو ریاستی حل کی حمایت
ریاض (مانیٹرنگ ڈیسک)سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منگل کو ہونے والے سعودی کابینہ کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے لیے20 نکاتی جامع امن منصوبے کا خیرمقدم کیا گیا۔۔۔
کابینہ نے ان ممالک کی تعداد میں اضافے کو خوش آئند قرار دیا جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے اور مغربی کنارے کے کسی بھی حصے کو اسرائیل میں ضم کرنے کی مخالفت کی۔کابینہ نے امریکا کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا تاکہ ایک جامع امن معاہدہ طے پا سکے ، جس میں اسرائیل کا غزہ سے مکمل انخلا اور مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت بنانے کے ساتھ دو ریاستی حل کو فروغ دیا جائے ۔ کابینہ کے اراکین نے پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورے کو اجاگر کیا، جس کے دوران دفاعی تعاون بڑھانے اور علاقائی سلامتی کی حمایت کے لیے ایک مشترکہ سٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ۔