صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی کابینہ کا غزہ امن منصوبے کا خیرمقدم، دو ریاستی حل کی حمایت

  • دنیا میرے آگے
سعودی کابینہ کا غزہ امن منصوبے کا خیرمقدم، دو ریاستی حل کی حمایت

ریاض (مانیٹرنگ ڈیسک)سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منگل کو ہونے والے سعودی کابینہ کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے لیے20 نکاتی جامع امن منصوبے کا خیرمقدم کیا گیا۔۔۔

 کابینہ نے ان ممالک کی تعداد میں اضافے کو خوش آئند قرار دیا جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے اور مغربی کنارے کے کسی بھی حصے کو اسرائیل میں ضم کرنے کی مخالفت کی۔کابینہ نے امریکا کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا تاکہ ایک جامع امن معاہدہ طے پا سکے ، جس میں اسرائیل کا غزہ سے مکمل انخلا اور مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت بنانے کے ساتھ دو ریاستی حل کو فروغ دیا جائے ۔ کابینہ کے اراکین نے پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورے کو اجاگر کیا، جس کے دوران دفاعی تعاون بڑھانے اور علاقائی سلامتی کی حمایت کے لیے ایک مشترکہ سٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

گلوبل وارمنگ ہر شخص کو کتنا غریب کردے گی

ایسی ایپ جو شارکس کی لائیو لوکیشن فراہم کرتی ہے

انفلوئنسر نے آئی فون 17 پرو میکس کیلئے چندہ مانگ لیا

امریکی محقق کا میوزک جو صرف بلیوں کیلئے مخصوص

ویتنامی شہری نے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا

مشہور مصری ریسلر نے دانتوں سے کشتی کھینچ لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak