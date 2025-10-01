صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی وزیر دفاع گالیوں پر اتر آئے

  • دنیا میرے آگے
امریکی وزیر دفاع گالیوں پر اتر آئے

واشنگٹن(رائٹرز )امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے فوجیوں سے اپنے خطاب میں کہاکہ ہمارے دشمنوں کے لیےپیغام ہے : FAFO۔ اگر ضرورت پڑی تو ہمارے فوجی اس کا مطلب سمجھا دیں گے ۔۔۔

خبر رساں ادارے کے مطابق یہ گالی کی مانند اصطلاح ہے F* Around and Find Out جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی دشمن شرارت کرے گا، اسے اس کا سخت انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ لفظ صدر ٹرمپ کے دور سے پہلے رائج ہوا تھا، تاہم حالیہ برسوں میں اس کا استعمال بڑھ گیا ہے اور اب مالیاتی منڈیوں میں بھی غیر یقینی صورتِ حال اور افراتفری کو بیان کرنے کے لیے عام طور پر سنا جا رہا ہے۔

 

