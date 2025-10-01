صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا مجوزہ غزہ امن منصوبہ مسترد کرنیکا امکان ہے :سینئر حماس رہنما

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کا مجوزہ غزہ امن منصوبہ مسترد کرنیکا امکان ہے :سینئر حماس رہنما

غزہ(دنیا مانیٹرنگ)حماس کی ایک سینئر شخصیت نے کہا امکان ہے کہ ان کی تنظیم ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ غزہ امن منصوبہ مسترد کر دے گی۔۔۔

 کیونکہ یہ اسرائیل کے مفاد میں ہے ، اس منصوبے میں فلسطین کے لوگوں کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے ۔حماس کے سینئر رہنما نے بی بی سی کو بتایا ان کی تنظیم کا ہتھیار پھینکنے پر راضی ہونے کا امکان بھی نہیں ہے ۔کہا جا رہا ہے کہ حماس کو غزہ میں انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس (آئی ایس ایف)کی تعیناتی پر بھی اعتراض ہے ، وہ اسے ایک نئے قابض کے طور پر دیکھ رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

تنقید کے باوجود’’لازوال عشق ‘‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

ثنا جاوید کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ پر اصل سے زیادہ فالوورز

اگر گووندا کو کسی لڑکی کیساتھ پکڑا تو میرا ہاتھ 5کلو کا ہے :سنیتا آہوجا

زیورخ فلم فیسٹیول میں پہلی اے آئی اداکارہ کی رونمائی

یشما گل نے فنکاروں کے مذہبی اقدامات پر تنقید کی وجہ بتا دی

نکول کڈمین اور کیتھ اربن میں 20سال بعد علیحدگی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak