ٹرمپ کا مجوزہ غزہ امن منصوبہ مسترد کرنیکا امکان ہے :سینئر حماس رہنما
غزہ(دنیا مانیٹرنگ)حماس کی ایک سینئر شخصیت نے کہا امکان ہے کہ ان کی تنظیم ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ غزہ امن منصوبہ مسترد کر دے گی۔۔۔
کیونکہ یہ اسرائیل کے مفاد میں ہے ، اس منصوبے میں فلسطین کے لوگوں کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے ۔حماس کے سینئر رہنما نے بی بی سی کو بتایا ان کی تنظیم کا ہتھیار پھینکنے پر راضی ہونے کا امکان بھی نہیں ہے ۔کہا جا رہا ہے کہ حماس کو غزہ میں انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس (آئی ایس ایف)کی تعیناتی پر بھی اعتراض ہے ، وہ اسے ایک نئے قابض کے طور پر دیکھ رہی ہے ۔