لداخ میں کرفیو کا 7واں روز ،اشیا ئے ضروریہ کی شدید قلت
سرینگر،بھوپال(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے خطے لداخ میں کرفیو اور سخت پابندیاں مسلسل ساتویں روز بھی جاری رہیں۔علاقے میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی سروسز بدستورمعطل ہیں۔۔۔
سیاح ہوٹلوں تک ہی محدود ہوکر رہ گئے ،اشیائے ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہوگئی ہے اورتاجروں کو بھارتی نقصانات کا سامنا ہے ۔بھارتی وزارت داخلہ نے 3اکتوبر تک علاقے میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروسز مکمل طور پر معطل کرنے کا حکم جاری کردیا ہے ۔ کشمیرمیڈیاسروس کے مطابق لداخ میں اس وقت کرفیو اورپابندیاں عائد کی گئیں جب 24ستمبر کو اپنی زمینوں اور ملازمتوں کے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرنے والے پرامن مظاہرین پربھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو ئے ۔ ضلع پونچھ میں دستی بم کے دھماکے میں بھارتی فوج کا اہلکاربھاویش ہلاک ہوگیا ۔فوجی ترجمان نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دستی بم غلطی سے پھٹنے سے اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے کشمیری طالب علم آفتاب حسین کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد اور ہندو جاگرن منچ کے دہشت گردوں نے نوراتری گربہ کی تقریب میں داخل ہونے پر ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہری سنگھ گور یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علم آفتاب حسین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گھسیٹ کر باہر نکالا۔