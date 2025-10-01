فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میرے بارے میں تعریف کسی اعزاز سے کم نہیں :ڈونلڈ ٹرمپ
واشنگٹن( محمد حسن رضا سے ، دنیا نیوز) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی پر میرے بارے میں تعریف اعزاز سے کم نہیں۔۔۔
انہوں نے محکمہ جنگ میں امریکی فوجی جنرلز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے ، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی،اُنہوں نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں، فخرہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو اہم شخصیت ہیں انہوں نے میرے بارے میں ایسا کہا۔