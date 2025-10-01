صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان :انٹرنیٹ کے بعد موبائل سروس بھی بند، کاروبار ٹھپ

کابل (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) افغانستان میں طالبان حکومت نے ملک بھر میں فائبر آپٹک نیٹ ورک کے بعد موبائل سروس بھی بند کر دی۔۔۔

، حکام کے مطابق انٹرنیٹ بندش کا مقصد فساد روکنا ہے ۔ کابل کے تاجروں کا کہنا ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے بغیر کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے ۔ حکومت نے 8 سے 9 ہزار ٹیلی کمیونیکیشن کالم بند کرنے کا اعلان کیا ہے ، پابندی سے ملک کی معیشت اور دیگر شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس بند کیے جانے کے بعد کابل کا مرکزی ائیرپورٹ بھی مکمل طور پر بند ہو گیا ہے ۔انٹرنیٹ کی بندش سے اندرون اور بیرون ملک رابطے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ضروری خدمات، بشمول بینکنگ اور آن لائن تعلیم بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔فلائٹ ٹریکنگ سروس فلائٹ ریڈار24 کے مطابق منگل کو کابل آنے اور جانے والی پروازیں منسوخ ہوئیں جبکہ کئی پروازوں کا اسٹیٹس نامعلوم کردیا گیا ۔کابل انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر اترنے کے خواہش مند ایک مسافر کو بتایا گیا کہ جمعرات سے پہلے کوئی  پرواز نہیں ہوگی۔ ایک اور مقامی شخص کے مطابق پیر کی شام سے تمام پروازیں منسوخ کردی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت سے فوری طور پر ملک بھر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اس اقدام سے افغان عوام کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ۔

 

