انڈونیشیا:مدرسے کی عمارت گر گئی 3جاں بحق ، 38ملبے تلے دب گئے
جاوا (اے ایف پی)انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں ایک مدرسے کی عمارت گرنے سے 3افراد جاں بحق اور 38ملبے تلے دب گئے ۔ حادثہ نماز کے دوران پیش آیا۔ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ کے مطابق کل 102افراد متاثر ہوئے ۔ ریسکیو ٹیمیں زخمیوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔
