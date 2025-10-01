بھارت :سرکاری بدعنوانیوں کی نشاندہی کرنیوالے صحافی کی لاش برآمد
نئی دہلی(اے پی پی)بی جے پی حکومت کے دور میں صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بڑھ گئیں۔ 36 سالہ راجیو پرتاپ جو سرکاری بدعنوانیوں کی نشاندہی کرتے تھے ، 9 روز سے لاپتا تھے۔۔۔
، ان کی لاش پراسرار طور پر بھاگیرتھی ندی سے برآمد ہوئی۔ اہل خانہ نے قتل کا الزام لگایا ہے ، جبکہ پولیس نے حادثہ قرار دیا۔ صحافتی تنظیموں نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ۔ واضح رہے رپورٹرز ودآؤٹ بارڈرز کے پریس فریڈم انڈیکس میں بھارت181ممالک میں سے 151ویں نمبر پر ہے ۔