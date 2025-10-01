انسانی جلد کے خلیے بیضوں میں تبدیل کرکے نطفے سے فرٹیلائز، بانجھ پن کے علاج میں تاریخی پیش رفت
پیرس (اے ایف پی)سائنسدانوں نے پہلی بار انسانی جلد کے خلیوں کو بیضوں (eggs) میں تبدیل کرکے انہیں نطفے (sperm) سے فرٹیلائز کیا ہے ، جو بانجھ پن کے علاج میں ایک تاریخی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔۔۔
یہ تحقیق منگل کو شائع ہوئی ۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ طریقہ کامیاب رہا تو انویٹرو گیمیٹو جینیسِس (IVG) کہلانے والی یہ ٹیکنالوجی بڑی عمر کی خواتین یا ان خواتین کے لیے امید بن سکتی ہے جن کے پاس قدرتی طور پر بیضے موجود نہیں ہوتے ۔ سائنسدانوں نے عام جلد کے خلیے کا مرکزہ (nucleus) نکال کر ایک ایسے بیضے میں ڈال دیا جس کا مرکزہ ہٹا دیا گیا تھا۔ یہی طریقہ 1996 میں مشہور بھیڑ "ڈولی" کو کلون کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا۔مسئلہ یہ تھا کہ جلد کے خلیوں میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں، جبکہ بیضوں میں صرف 23 ،سائنسدانوں نے ایک نیا عمل "مائٹو مئیوسِس" تیار کیا، جس کے ذریعے یہ خلیے بیضوں کی طرح نصف کروموسوم رکھنے لگے ۔اس طرح 82 ابتدائی بیضے (oocytes) بنائے گئے اور انہیں IVF کے ذریعے نطفے سے ملایا گیا۔ چھ دن بعد صرف 9 فیصد ایمبریوز اُس مرحلے تک پہنچ سکے جہاں بظاہر انہیں رحم میں منتقل کیا جا سکتا تھا۔ تاہم ان میں کئی نقائص پائے گئے ، جس پر تجربہ ختم کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی عام استعمال کے قابل بننے میں کم از کم ایک دہائی لے گی۔امیتو کے مطابق سب سے بڑا چیلنج صحیح تعداد اور مکمل کروموسومز کے ساتھ جینیاتی طور پر صحت مند بیضے تیار کرنا ہے ۔