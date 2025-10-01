صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کا چین کیخلاف میگا ڈیم منصوبہ، قبائلی عوام سراپا احتجاج

  • دنیا میرے آگے
ریو(اے ایف پی)بھارت اور چین کے درمیان ہمالیائی پانیوں پر بڑھتے تنازع کے تناظر میں بھارت کے مجوزہ میگا ڈیم منصوبے کے خلاف آدی قبیلے نے شدید احتجاج کیا ہے ۔۔۔

اروناچل پردیش کے پہاڑی علاقے میں مجوزہ ڈیم کو مقامی افراد موت کا پروانہ قرار دے رہے ہیں ۔ ریو گاؤں کے رہائشی تاپیر جاموہ نے زہر آلود تیر لہرا کر کہا ہم آخری سانس تک لڑیں گے ، ڈیم نہیں بننے دیں گے ۔ بھارت کا مؤقف ہے کہ یہ منصوبہ چین کے تبتی علاقے میں بننے والے ریکارڈ ہائیڈروپاور ڈیم کا توڑ ہے ، لیکن مقامی باشندے اسے اپنی ثقافت اور وجود کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔

 

 

