بھارت کا چین کیخلاف میگا ڈیم منصوبہ، قبائلی عوام سراپا احتجاج
ریو(اے ایف پی)بھارت اور چین کے درمیان ہمالیائی پانیوں پر بڑھتے تنازع کے تناظر میں بھارت کے مجوزہ میگا ڈیم منصوبے کے خلاف آدی قبیلے نے شدید احتجاج کیا ہے ۔۔۔
اروناچل پردیش کے پہاڑی علاقے میں مجوزہ ڈیم کو مقامی افراد موت کا پروانہ قرار دے رہے ہیں ۔ ریو گاؤں کے رہائشی تاپیر جاموہ نے زہر آلود تیر لہرا کر کہا ہم آخری سانس تک لڑیں گے ، ڈیم نہیں بننے دیں گے ۔ بھارت کا مؤقف ہے کہ یہ منصوبہ چین کے تبتی علاقے میں بننے والے ریکارڈ ہائیڈروپاور ڈیم کا توڑ ہے ، لیکن مقامی باشندے اسے اپنی ثقافت اور وجود کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔