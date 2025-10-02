اسرائیل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا :ارکان زیر حراست،سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل
غزہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) اسرائیل نے گلوبل صمود فلو ٹیلا کو گھیرے میں لے لیا،تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لے لیا ۔ فلوٹیلا پر سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود ہیں۔۔۔
سپین سے روانہ ہونے والے 45 کشتیوں کے قافلے میں معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، فرانسیسی سیاستدان میری میسمیور اور رکن یورپی پارلیمنٹ ریما حسن سمیت کئی اہم شخصیات شامل ہیں۔اس سے قبل گلوبل صمود فلوٹیلا کے منتظمین نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جہازوں پر ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے ۔فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن تیاغو اویلا نے اپنے جہاز سے بھیجے گئے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ ہم اپنے مشن کے ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت ہم اسرائیل کی فوجی ناکہ بندی کے قریب بڑھ رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جہازوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے ،انہوں نے کہا ہمارا مقصد محاصرہ توڑنا اور ایک انسانی راہداری قائم کرنا ہے ۔فلوٹیلا کے ایک جہاز پر موجود زین العابدین اوزکان نے بتایا کہ رات بھر فلوٹیلا کے اوپر ڈرونز کی پروازیں جاری رہیں ،فلوٹیلا میں شامل ‘الما’ نامی مرکزی کشتی کے جی پی ایس اور انٹرنیٹ سسٹم پر سائبر حملہ کر کے اس سے رابطہ منقطع کر دیا گیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے ۔ بیان میں کہا گیا ہے ریاستوں کی مسلسل بے عملی نے دنیا بھر کے کارکنوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ محاصرہ توڑنے کے لیے پرامن اقدامات کریں، ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلوٹیلا کو محفوظ راستے کی ضمانت دیں۔گروپ نے الزام لگایا کہ قافلے کی مرکزی کشتی الما کو اسرائیلی جنگی بحری جہاز نے گھیرے میں لیا، جب کہ ایک اور کشتی "سیریس" کو بھی اسی نوعیت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔فرانسیسی وزیر خارجہ نے تصدیق کی کہ اسرائیلی فورسز فلوٹیلا پر سوار ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزارتِ خارجہ کے مطابق بحریہ نے غزہ جانے والے امدادی قافلے کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا راستہ بدل لے ۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کے متعدد بحری جہازوں کو غزہ جانے سے روک دیا ہے ۔ یہ قافلہ فلسطینی علاقے پر عائد اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔وزارت نے بتایا کہ قافلے کے کئی جہازوں کو بحفاظت روک لیا گیا ہے اور ان کے مسافروں کو ایک اسرائیلی بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے ۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا ،حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ سے متعلق 20 نکاتی امن منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے ۔حماس کی قیادت کے قریبی فلسطینی ذریعے نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شق میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے ۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے اور دو سے تین دن میں جواب دینے کا عندیہ دیا ہے ۔فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کچھ شقوں میں ترمیم کرنا چاہتی ہے ، حماس اسرائیل کے مکمل انخلا اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کو جواب دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو یا تین دن درکار ہیں۔غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بدھ کو کہا کہ اسرائیلی افواج نے تازہ حملوں میں کم از کم 46 افراد کو شہید کر دیا ہے ، جن میں سے 36 شہادتیں غزہ سٹی میں ہوئیں،ایجنسی کے ترجمان محمود بسال کے مطابق کئی افراد شمالی غزہ، غزہ سٹی کے مغرب میں حملوں میں شہید ہوئے ۔ مرکزی غزہ میں الزوایدہ اور نصیرات کیمپ میں ڈرون حملوں میں چار افراد مارے گئے ۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب مغرب میں دو امداد کے متلاشی افراد کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں اب تک 66ہزار148فلسطینی شہید ہو چکے ۔