قطر پر حملہ امریکا پر حملہ ہوگا:ٹرمپ نے آرڈر جاری کر دیا
واشنگٹن،دوحہ(محمدحسن رضا ،اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)قطر پر حملہ امریکا پر حملہ تصور ہوگا، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دئیے ۔ امریکی صدر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے قطر کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا ہے۔۔۔
حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ اگر قطر پر حملہ ہوا تو امریکا فوجی مداخلت کرے گا ، قطر کو مکمل سکیو رٹی گارنٹی دی جائے گی۔ امریکا قطر کی سرزمین اور سالمیت کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی بیرونی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ حکم نامہ اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے فضائی حملوں کے تین ہفتے بعد سامنے آیا، اسرائیلی حملے پرقطری اور امریکی حکام دونوں نے سخت تنقید کی تھی۔ اس حکم نامے کا مقصد قطر کو یقین دلانا ہے کہ اس پر آئندہ ایسا حملہ نہیں ہوگا، حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ قطر پر کسی بھی قسم کا حملہ امریکا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ایگزیکٹو آرڈر میں کہا گیا ہے کہ اگر قطر پر حملہ ہوا تو امریکا قانونی ، سفارتی، معاشی مدد کرے گا اور ضرورت پڑنے پر فوجی اقدامات کرے گا تاکہ امریکا اور قطر دونوں کے مفادات کا دفاع کیا جا سکے ۔اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ستمبر میں کیے گئے ان حملوں کا دفاع کرتے ہوئے انہیں 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے کے جواب کا حصہ قرار دیا تھا تاہم بعد ازاں انہوں نے وائٹ ہاؤس کے دورے کے دوران قطری وزیر اعظم کو فون کرکے ان سے معافی مانگی تھی۔