فلسطینی حامی طلباکی گرفتاری اور ملک بدری غیر قانونی:امریکی جج

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فلسطینی حامی طلبا کی گرفتاریوں اورملک بدری کو غیر قانونی قرار دے دیا۔عدالت نے قرار دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بین الاقوامی طلبا کے خلاف غیر قانونی اقدامات، آزادی اظہار رائے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔۔۔

بوسٹن میں جج ولیم ینگ نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو شرمناک اور غیر آئینی قرار دیا۔ جج نے کہا کہ بین الاقوامی طلبا کو امریکی شہریوں جتنے حقوق حاصل ہیں، اور حکومت کا موقف تاریخی اور قانونی بنیاد سے محروم ہے ۔ عدالت نے آئندہ سماعت میں مناسب کارروائی کا عندیہ دیا ہے ۔

 

