فلسطینی حامی طلباکی گرفتاری اور ملک بدری غیر قانونی:امریکی جج
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فلسطینی حامی طلبا کی گرفتاریوں اورملک بدری کو غیر قانونی قرار دے دیا۔عدالت نے قرار دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بین الاقوامی طلبا کے خلاف غیر قانونی اقدامات، آزادی اظہار رائے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔۔۔
بوسٹن میں جج ولیم ینگ نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو شرمناک اور غیر آئینی قرار دیا۔ جج نے کہا کہ بین الاقوامی طلبا کو امریکی شہریوں جتنے حقوق حاصل ہیں، اور حکومت کا موقف تاریخی اور قانونی بنیاد سے محروم ہے ۔ عدالت نے آئندہ سماعت میں مناسب کارروائی کا عندیہ دیا ہے ۔