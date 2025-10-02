افغانستان میں انٹر نیٹ اور موبائل سروسز 48 گھنٹے بعد بحال
کابل(اے ایف پی)افغانستان میں انٹر نیٹ اور موبائل سروسز 48 گھنٹے بعد بحال کر دی گئیں ۔پیر کی رات اچانکبندش سے ملک میں شویشناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس سے کاروبار، بینک، ڈاک خانے اور ہسپتال متاثر ہوئے ۔۔۔
انٹرنیٹ کی بحالی پر بدھ کی شب سینکڑوں افراد خوشی سے کابل کی سڑکوں پر نکل آئے ۔کابل کے ایک ریسٹورنٹ منیجر محمد تواب کا کہنا تھا ایسا لگتا ہے جیسے شہر پھر سے زندہ ہو گیا ہے ۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا انٹرنیٹ پر پابندی کی خبریں درست نہیں ، تکنیکی ٹیمیں فائبر آپٹک کیبلز کی مرمت کر رہی ہیں۔