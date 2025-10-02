امریکی سینیٹ میں فنڈنگ بل مسترد، حکومتی شٹ ڈاؤن شروع
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی سینیٹ میں بجٹ سے متعلق قانون سازی میں ناکامی کے بعد وفاقی حکومت شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے ۔۔۔
نئے مالی سال کی فنڈنگ کے لیے درکار 60 ووٹ حاصل نہ ہونے پر یکم اکتوبر 2025 سے حکومتی ادارے بند ہونے لگے ہیں۔ریپبلکن پارٹی کے پاس سینیٹ میں 55 نشستیں ہیں، ڈیموکریٹس کے 45 ارکان نے بجٹ بل کی مخالفت کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کی صورت میں مزید سرکاری ملازمتیں ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔شٹ ڈاؤن کے باعث بیشتر حکومتی محکمے بند ہوگئے ہیں اور غیر ضروری سمجھے جانے والے ملازمین کو رخصت پر بھیج دیا گیا ہے ، جبکہ چند اہم شعبے جیسے سکیو رٹی اور ایمرجنسی خدمات جاری رہیں گی۔ صدر ٹرمپ اور کانگریس کے درمیان بجٹ تنازع حل نہ ہونے پر 7 لاکھ 50 ہزار سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روک دی گئیں۔ وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا ہے کہ اگر ڈیڈلاک برقرار رہا تو سرکاری محکموں میں بڑے پیمانے پر برطرفیاں قریب ہیں۔ریپبلکن اکثریت والے ایوانِ نمائندگان سے منظور شدہ بل کو ڈیموکریٹس نے مسترد کر دیا۔ ڈیموکریٹس نے بل کو صحت،تعلیم اور ہیلتھ انشورنس سبسڈی کی بحالی سے مشروط کیا ہے ، اس کے بغیر سینیٹ میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا ۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے الزام لگایا کہ ڈیموکریٹس غیر قانونی تارکین کے لیے اربوں ڈالر کا مطالبہ کر رہے ہیں، جسے انہوں نے مضحکہ خیز قرار دیا۔یہ 2018کے بعد پہلا مکمل شٹ ڈاؤن ہے ۔ ماضی کا طویل ترین شٹ ڈاؤن بھی ٹرمپ دور میں ہوا تھا، جو میکسیکو سرحدی دیوار کے تنازع پر 35 دن جاری رہا۔حالیہ تعطل کے خاتمے کے لیے کسی فوری معاہدے کے آثار نظر نہیں آ رہے ۔