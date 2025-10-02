روہنگیا مسلمانوں کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جائے :پاکستان کا مطالبہ
نیویارک(اپنے نامہ نگارسے ) پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روہنگیا مسلمانوں کی حالتِ زار کو ‘‘سب سے فوری نوعیت کے انسانی اور انسانی حقوق کے مسائل’’ میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بحران کو غیر معینہ مدت تک حل طلب نہیں چھوڑا جا سکتا۔۔۔
عالمی برادری یکجہتی کے وعدوں کو عملی اقدامات میں بدلنے پر توجہ دے ۔ روہنگیا کی محفوظ اور باوقار واپسی یقینی بنائی جائے ،روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتی برادریوں کی صورتِ حال پر منعقدہ اعلیٰ سطحی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ سفیر عاصم افتخار احمد نے او آئی سی کی جانب سے د ئیے گئے بیان کی تائید کی اور فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وفود کو یاد دلایا کہ کئی دہائیوں پر محیط بے دخلی، حقوق سے محرومی اور حالیہ دنوں میں میانمار کی ریاست رخائن میں بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں نے روہنگیا کی مشکلات کو شدید تر بنا دیا ہے ، جس کے نتیجے میں ہزاروں مزید افراد کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا اور انسانی بحران مزید سنگین ہوگیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش اور دیگر میزبان ممالک کی غیر معمولی فراخ دلی کو سراہتے ہوئے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ان ملکوں نے کس قدر بھاری بوجھ برداشت کیا ہے ۔ عالمی برادری کو یکساں یکجہتی اور فوری اقدامات کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ اس بحران کو کم کیا جا سکے ۔ پائیدار حل اس وقت ہی ممکن ہے جب بنیادی وجوہات کا ازالہ کیا جائے ، جس کی ابتدا مشاورتی کمیشن کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد سے ہونی چاہیے ۔