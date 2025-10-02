صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر:لداخ میں آٹھویں روز بھی کرفیو، مذاکرات معطل

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر:لداخ میں آٹھویں روز بھی کرفیو، مذاکرات معطل

سرینگر (اے پی پی )مقبوضہ کشمیر میں لداخ کے ضلع لہہ اور کرگل میںبھارتی فورسز کی فائرنگ سے چار افراد کی ہلاکت کے بعد کرفیو اور سخت پابندیاں مسلسل آٹھویں روز بھی جاری ہیں۔ انٹرنیٹ، مواصلاتی نظام معطل اور۔۔۔

 چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی برقرار ہے ۔ لہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے عدالتی تحقیقات، نظربندوں کی رہائی اور بنیادی مطالبات کی عدم تکمیل پر نئی دہلی سے مذاکرات معطل کر دئیے ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لداخ میں صورتحال سنگین بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس 146پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا3500روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں66ارب کے 63241سودے

سی پیک کی طرز پرپاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے ،افتخارعلی ملک

غیر موافق پالیسیوں سے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان پریشان

ڈیجیٹل معیشت کے خواہشمندوں کیلئے ریلیف پیکیج کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak