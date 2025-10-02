مقبوضہ کشمیر:لداخ میں آٹھویں روز بھی کرفیو، مذاکرات معطل
سرینگر (اے پی پی )مقبوضہ کشمیر میں لداخ کے ضلع لہہ اور کرگل میںبھارتی فورسز کی فائرنگ سے چار افراد کی ہلاکت کے بعد کرفیو اور سخت پابندیاں مسلسل آٹھویں روز بھی جاری ہیں۔ انٹرنیٹ، مواصلاتی نظام معطل اور۔۔۔
چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی برقرار ہے ۔ لہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے عدالتی تحقیقات، نظربندوں کی رہائی اور بنیادی مطالبات کی عدم تکمیل پر نئی دہلی سے مذاکرات معطل کر دئیے ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لداخ میں صورتحال سنگین بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے ۔