میٹا کا چیٹ بوٹ گفتگو کو اشتہارات کیلئے استعمال کرنیکا اعلان
واشنگٹن(اے ایف پی)میٹا نے اعلان کیا ہے کہ 16 دسمبر 2025 سے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر "میٹا اے آئی" چیٹ بوٹ کی گفتگو کو اشتہارات اور مواد کی تخصیص کے لیے استعمال کیا جائے گا۔۔۔
کمپنی 7 اکتوبر سے صارفین کو اس تبدیلی کی اطلاع دے گی۔ میٹا کے مطابق چیٹ بوٹ کی بات چیت صارفین کی دلچسپی جاننے میں مددگار ہوگی، تاہم مذہب، صحت، جنسی رجحانات اور سیاسی خیالات جیسے حساس موضوعات اشتہارات میں شامل نہیں کیے جائیں گے ۔ یورپ اور برطانیہ میں یہ تبدیلی بعد میں نافذ ہوگی۔