صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹا کا چیٹ بوٹ گفتگو کو اشتہارات کیلئے استعمال کرنیکا اعلان

  • دنیا میرے آگے
میٹا کا چیٹ بوٹ گفتگو کو اشتہارات کیلئے استعمال کرنیکا اعلان

واشنگٹن(اے ایف پی)میٹا نے اعلان کیا ہے کہ 16 دسمبر 2025 سے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر "میٹا اے آئی" چیٹ بوٹ کی گفتگو کو اشتہارات اور مواد کی تخصیص کے لیے استعمال کیا جائے گا۔۔۔

 کمپنی 7 اکتوبر سے صارفین کو اس تبدیلی کی اطلاع دے گی۔ میٹا کے مطابق چیٹ بوٹ کی بات چیت صارفین کی دلچسپی جاننے میں مددگار ہوگی، تاہم مذہب، صحت، جنسی رجحانات اور سیاسی خیالات جیسے حساس موضوعات اشتہارات میں شامل نہیں کیے جائیں گے ۔ یورپ اور برطانیہ میں یہ تبدیلی بعد میں نافذ ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی رینکنگ،صائم نے پانڈیا سے پہلی پوزیشن چھین لی

بی سی سی آئی سے معافی مانگی نہ مانگوں گا :محسن نقوی

ویمنز ورلڈ کپ، پاکستان آج بنگلہ دیش سے مدمقابل

جنوبی افریقی ٹیم کو وی وی آئی پی سکیورٹی دینے کا فیصلہ

اے ٹی پی فائنلز کیلئے یو ایس اوپن سے زیادہ انعامی رقم

خواتین کوہ پیماؤں کی شاندار کامیابی، ماؤنٹ نن سر کرلی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak