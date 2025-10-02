مڈغاسکر:حکومت کی برطرفی کے باوجود مظاہرے ،صدر کے استعفے کا مطالبہ
انتاناناریوو (اے ایف پی)مڈغاسکر میں حکومت کے خاتمے کے اعلان کے باوجود پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ دارالحکومت انتاناناریوو میں سینکڑوں نوجوان پانی اور بجلی کی کمی اور بدعنوانی کے خاتمے کے ساتھ صدر آندری راجویلینا کے۔۔۔
استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ چار روز کے مظاہروں میں 22 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ۔ صدر راجویلینا نے 29 ستمبر کو حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔