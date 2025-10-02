طبی نسخے :انڈین ہائیکورٹ کا ڈاکٹروں کو اپنی لکھائی بہتر کرنے کا حکم
چندی گڑھ(دنیا مانیٹرنگ)انڈین ہائیکورٹ نے ڈاکٹروں کو اپنی لکھائی بہتر کرنے کا حکم دے دیا،ہریانہ ہائیکورٹ نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی لکھائی کو واضح اور قابل فہم بنائیں تاکہ طبی نسخے آسانی سے پڑھے جا سکیں۔۔۔۔
یہ حکم ایک کیس کے دوران آیا جہاں عدالت نے زیادتی کے مقدمے میں سرکاری ڈاکٹر کی میڈیکو لیگل رپورٹ کی ناقابل فہم لکھائی پر تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ میڈیکل کالجوں میں خوشخطی کی تربیت شامل کی جائے اور دو سال کے اندر نسخے لکھنے کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ اس مسئلے کا خاتمہ ہو سکے ۔