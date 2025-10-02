وینزویلا کے صدر کو فوجی یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوا زدیا
کراکس(اے ایف پی)وینزویلا کے صدر نیکولس مڈورو کو بولیویئرن ملٹری یونیورسٹی سے سکیو رٹی امور میں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے۔۔۔
یہ اعزاز ایسے وقت میں ملا ہے جب امریکا نے وینزویلا کے ساحلوں کے قریب جنگی بحری جہاز تعینات کیے ہیں ،دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے ۔ مڈورو نے امریکی کارروائیوں کو قومی خودمختاری کیخلاف قرار دے کر ہائی الرٹ رہنے کا اعلان کیا ہے ۔واضح رہے امریکا نے مڈورو کی گرفتاری کے لیے 5کروڑ ڈالر انعام بھی رکھا ہوا ہے ۔