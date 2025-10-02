انڈیا میں 75 سالہ شخص کی دوسری شادی، اگلی ہی صبح چل بسا
جونپور (دنیا مانیٹرنگ)انڈیا کی ریاست اترپردیش کے علاقے جونپور میں ایک 75 سالہ شخص شادی کی اگلی صبح چل بسا۔ 75 سالہ سانگرو رام نے 35 سالہ خاتون سے دوسری شادی کی تھی۔ سانگرورام کی پہلی بیوی کا ایک سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔۔۔
خاندان والوں نے انہیں دوبارہ شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا تاہم انہوں نے سب کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے 29 ستمبر کو 35 سالہ مانبھواتی سے شادی کی۔ مانبھواتی کے مطابق شادی کی رات دونوں کے درمیان کافی باتیں ہوئیں تاہم صبح ہوتے ہی سانگرورام کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔اس واقعے کے اچانک سامنے آنے کے بعد گاؤں میں چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں کچھ لوگ اس کو طبعی اور فطری موت سمجھ رہے ہیں تاہم کچھ لوگ اس پورے معاملے کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔