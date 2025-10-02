صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈیا میں 75 سالہ شخص کی دوسری شادی، اگلی ہی صبح چل بسا

  • دنیا میرے آگے
انڈیا میں 75 سالہ شخص کی دوسری شادی، اگلی ہی صبح چل بسا

جونپور (دنیا مانیٹرنگ)انڈیا کی ریاست اترپردیش کے علاقے جونپور میں ایک 75 سالہ شخص شادی کی اگلی صبح چل بسا۔ 75 سالہ سانگرو رام نے 35 سالہ خاتون سے دوسری شادی کی تھی۔ سانگرورام کی پہلی بیوی کا ایک سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔۔۔

خاندان والوں نے انہیں دوبارہ شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا تاہم انہوں نے سب کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے 29 ستمبر کو 35 سالہ مانبھواتی سے شادی کی۔ مانبھواتی کے مطابق شادی کی رات دونوں کے درمیان کافی باتیں ہوئیں تاہم صبح ہوتے ہی سانگرورام کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔اس واقعے کے اچانک سامنے آنے کے بعد گاؤں میں چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں کچھ لوگ اس کو طبعی اور فطری موت سمجھ رہے ہیں تاہم کچھ لوگ اس پورے معاملے کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر کے علاج میں مذہبی عقائد،روحانیت فائدہ مند :تحقیق

آئی کیوٹیسٹ،تصویر میں سب سے امیر شخص کون ہے

پہلی جنگ عظیم کے دوران گمشدہ امریکی آبدوز مل گئی

ٹوٹی ہڈیوں کو اب منٹوں میں جوڑنے والی گوند تیار

برازیل کی پنیر جس میں ذائقے کیلئے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں

سائنسدانوں کا تیار کردہ پینٹ جو خود کو صاف رکھ سکتا ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak