اسرائیلی حملے ،مزید52شہید،غزہ شہر کا مرکزی راستہ بند
غزہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں جمعرات کو غزہ بھر میں 52 افراد شہید اور 100سے زائد زخمی ہو گئے ، حملوں میں امدادی تنظیم ڈاکٹرز ودآؤٹ بارڈرز کا ایک رکن بھی مارا گیا۔۔۔
غزہ سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق تازہ حملوں میں کئی بچے بھی شہید ہوئے ۔ خان یونس میں راشن کے انتظار میں کھڑے 14 افراد اسرائیلی فائرنگ کا نشانہ بن گئے ۔ وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 66ہزار225فلسطینی شہید ہو چکے ۔اسرائیلی ٹینکوں نے جمعرات کو غزہ شہر جانے والی مرکزی سڑک بند کر دی، جس کے بعد شہر چھوڑ کر جانے والے شہریوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ غزہ شہر میں پھنسے لاکھوں افراد کے لیے نکلنے کا آخری موقع ہے ۔لبنان کی وزارت صحت نے کہا اسرائیلی حملے میں جمعرات کو دو افراد شہید اور ایک زخمی ہوا ہے ۔عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ میں اب تک شدید زخمی ہونے والے تقریباً 42 ہزار افراد کو زندگی بھر کی معذوری کا سامنا رہے گا، جن میں10ہزار سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔رپورٹ کے مطابق ان افراد کے ہاتھ یا پاؤں کٹ گئے ہیں ،دماغی چوٹیں، ریڑھ کی ہڈی کے زخم اور شدید جلنے جیسے زخم آئے ہیں، جن کا علاج طویل اور مہنگا ہے ۔امیر قطر شیخ تمیم بن حمدالثانی نے امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ کرکے غزہ جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔اس موقع پر شیخ تمیم نے امن کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ۔