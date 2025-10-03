صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ :یوم کپور پر یہودی عبادت گاہ کے باہر حملہ 2ہلاک، 4زخمی ، ملزم بھی مارا گیا

  • دنیا میرے آگے
مانچسٹر (اے ایف پی)برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں جمعرات کو یومِ کپور کے موقع پر ایک یہودی عباد ت گاہ کے باہر چاقو اور کار حملے میں2 افراد ہلاک اور4 شدید زخمی ہو گئے ۔۔۔

مرنے والے دونوں افراد یہودی تھے ۔ پولیس نے حملہ آور کو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔پولیس نے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ۔برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے تمام عبادت گاہوں کی سکیو رٹی بڑھانے کا اعلان کیاہے ۔ کنگ چارلس سوم نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔

 

 

 

