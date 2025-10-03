ایلون مسک 500 ارب ڈالر اثاثوں کے مالک پہلے شخص بن گئے
نیویارک(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) کار ساز کمپنی ٹیسلا، سپیس ایکس اور انٹیلی جنس سٹارٹ اپ ایکس اے آئی کے شیئرز میں اضافے کے بعد ایلون مسک کی مجموعی دولت500 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔۔۔
، جس کے بعد وہ دنیا کے پہلے شخص بن گئے ہیں جن کے اثاثے اس حد تک پہنچے ہیں۔ فوبز انڈیکس کے مطابق ایک موقع پر ان کی دولت 501 ارب ڈالر رہی جو بعد میں 499 ارب ڈالر ہو گئی۔ ٹیسلا کے شیئرز میں رواں سال 20 فیصد اضافہ ہوا ۔ ایلون مسک کے بعد لیری ایلسین 350ارب 70کروڑ ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔