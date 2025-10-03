صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایلون مسک 500 ارب ڈالر اثاثوں کے مالک پہلے شخص بن گئے

  • دنیا میرے آگے
ایلون مسک 500 ارب ڈالر اثاثوں کے مالک پہلے شخص بن گئے

نیویارک(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) کار ساز کمپنی ٹیسلا، سپیس ایکس اور انٹیلی جنس سٹارٹ اپ ایکس اے آئی کے شیئرز میں اضافے کے بعد ایلون مسک کی مجموعی دولت500 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔۔۔

، جس کے بعد وہ دنیا کے پہلے شخص بن گئے ہیں جن کے اثاثے اس حد تک پہنچے ہیں۔ فوبز انڈیکس کے مطابق ایک موقع پر ان کی دولت 501 ارب ڈالر رہی جو بعد میں 499 ارب ڈالر ہو گئی۔ ٹیسلا کے شیئرز میں رواں سال 20 فیصد اضافہ ہوا ۔ ایلون مسک کے بعد لیری ایلسین 350ارب 70کروڑ ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آزاد کشمیر:حکومتی نمائندوں اور ایکشن کمیٹی میں مذاکرات:شہباز شریف کی قانون نافذ کرنیوالے اداروں کو مظاہرین سے غیر ضروری سختی نہ برتنے کی ہدایت

اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب میں گھس کر صحافیوں پر تشدد ،توڑ پھوڑ ،صحافتی تنظیموں کا بھر پور احتجاج

صمود فلو ٹیلا روکنے پر دنیا بھر میں مظاہرے،زیر حراست افراد رہا کئے جائیں:پاکستان

پنجاب کو نشانہ بنانے والوں کو جواب دینا میرا کام،معافی نہیں مانگوں گی:مریم نواز

جماعت اسلامی،جمعیت علما ا سلام کا فلسطینیوں کے حق میں آج مظاہروں کا ا علان

سولر انقلاب:کسان خوشحال مگر زیر زمین پانی کا شدید بحران

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak