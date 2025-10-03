صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش:سابق وزیر صنعت کی بستر مرگ پر ہتھکڑی لگی تصویر وائرل

ڈھاکہ (دنیا مانیٹرنگ)بنگلہ دیش کے سابق وزیر صنعت ،عوامی لیگ کے سینئر رہنما اور شیخ حسینہ کے ساتھی نورالماجد محمود ہمایوں کی ہسپتال میں ہتھکڑی لگے انتقال کی تصویر سامنے آنے کے بعد وزیراعظم محمد یونس کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔۔۔

75 سالہ نورالماجد دورانِ علاج انتقال کر گئے ، جبکہ زیر گردش تصویر  میں انہیں بستر مرگ پر ہتھکڑی میں دکھایا گیا ہے ۔قانونی ماہرین اورانسانی حقوق کے کارکنوں نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے ۔جیل حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ تصاویر اُس وقت کی ہیں جب نورالماجد کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔واضح رہے ہمایوں 2024 کے طلبا احتجاج کے دوران گرفتار ہوئے تھے ۔

 

