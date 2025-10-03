ٹرمپ کو نوبل امن انعام ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر:ماہرین
اوسلو (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے کئی بار نوبل امن انعام کیلئے اپنی خواہش ظاہر کی ہے ، ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکا فرسٹ پالیسیوں اور متنازعہ انداز کی وجہ سے ان کے جیتنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔۔۔
اوسلو میں نوبل امن انعام کے حوالے سے ماہرین نے ٹرمپ کے امن کی کوششوں کو مبالغہ آرائی قرار دیا اور کہا کہ نوبل امن انعام کا مقصد عالمی تعاون کو فروغ دینا ہے ، جو ٹرمپ کی یکطرفہ پالیسیوں سے مختلف ہے ۔واضح رہے اس سال نوبل امن انعام کیلئے 338 افراد اور ادارے نامزد کیے گئے ہیں، جن کے نام 50 سال تک خفیہ رہیں گے ۔