راہول گاندھی کو قتل کرنیکی دھمکی پر وزیر اعلیٰ کرناٹک کی بی جے پی ، آر ایس ایس پر تنقید
بنگلورو(این این آئی)کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے ایک ٹی وی مباحثے میں بی جے پی ترجمان پنٹو مہادیو کی جانب سے راہول گاندھی کو قتل کرنے کی دھمکی پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ راہول اکیلے نہیں۔۔۔
، انہیں پورے بھارت میں لاکھوں حامیوں کی حمایت حاصل ہے ۔ انہوں نے اس دھمکی کو بی جے پی اور آر ایس ایس کے پھیلائے گئے نفرت اور تشدد کے کلچر کا نتیجہ قرار دیا۔ سدارامیا نے وزیراعظم مودی اور وزیر داخلہ امیت شا کی خاموشی کو دھمکی کی تائید قرار دیا۔