صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آوارہ سیارہ 6 ارب ٹن گیس اور گرد فی سیکنڈ نگلنے لگا

  • دنیا میرے آگے
آوارہ سیارہ 6 ارب ٹن گیس اور گرد فی سیکنڈ نگلنے لگا

پیرس (اے ایف پی) ماہرینِ فلکیات نے ایک آوارہ (روگ) سیارہ دریافت کیا ہے جو فی سیکنڈ چھ ارب ٹن گیس اور گرد نگل رہا ہے ، جو کسی بھی سیاروی جسم میں اب تک دیکھی گئی سب سے طاقتور مادہ کشی ہے۔۔۔

 یہ سیارہ زمین سے 620 نوری سال دور کہکشاں چامیلیئن میں واقع ہے ، اس کی عمر 10 سے 20 لاکھ سال اور حجم مشتری سے 5 سے 10 گنا زیادہ ہے ۔ ماہرین کے مطابق یہ سیارہ ستاروں جیسا برتاؤ کر رہا ہے کیونکہ اس کی گردشی ڈِسک میں پانی کے بخارات اور مقناطیسی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، جو پہلے صرف ستاروں میں دیکھی گئی تھیں۔ تاہم یہ اتنا بڑا نہیں کہ ستارے کی طرح مرکز میں جوہری عمل شروع کر سکے ۔ مشاہدات چلی کی ویری لارج ٹیلی اسکوپ اور جیمز ویب ٹیلی اسکوپ سے کیے گئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

قصور، شیخوپورہ میں وارداتیں : ڈاکو لاکھوں کی نقدی لے گئے

دو منشیات فروش ایک کلو آئس 74 لیٹر دیسی شراب سمیت گرفتار

کاہنہ : موٹر سائیکل چور گروہ گرفتار

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی

قصور : لڑکی سمیت دو افراد اغوا

50 لاکھ کے بوگس چیک پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak