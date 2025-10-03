آوارہ سیارہ 6 ارب ٹن گیس اور گرد فی سیکنڈ نگلنے لگا
پیرس (اے ایف پی) ماہرینِ فلکیات نے ایک آوارہ (روگ) سیارہ دریافت کیا ہے جو فی سیکنڈ چھ ارب ٹن گیس اور گرد نگل رہا ہے ، جو کسی بھی سیاروی جسم میں اب تک دیکھی گئی سب سے طاقتور مادہ کشی ہے۔۔۔
یہ سیارہ زمین سے 620 نوری سال دور کہکشاں چامیلیئن میں واقع ہے ، اس کی عمر 10 سے 20 لاکھ سال اور حجم مشتری سے 5 سے 10 گنا زیادہ ہے ۔ ماہرین کے مطابق یہ سیارہ ستاروں جیسا برتاؤ کر رہا ہے کیونکہ اس کی گردشی ڈِسک میں پانی کے بخارات اور مقناطیسی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، جو پہلے صرف ستاروں میں دیکھی گئی تھیں۔ تاہم یہ اتنا بڑا نہیں کہ ستارے کی طرح مرکز میں جوہری عمل شروع کر سکے ۔ مشاہدات چلی کی ویری لارج ٹیلی اسکوپ اور جیمز ویب ٹیلی اسکوپ سے کیے گئے ۔