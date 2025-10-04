غزہ کے متعلق میرے منصوبے پر ہر ملک دستخط کر چکا:حماس اتوار شام 6بجے تک معاہدہ کر لےور نہ قیامت ڈھادینگے،ٹرمپ کی آخری وارننگ
واشنگٹن،غزہ(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کیلئے آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا غزہ کے متعلق میرے منصوبے پر ہر ملک دستخط کرچکا ہے ، حماس اتوار شام 6بجے تک معاہدہ کرلے ورنہ قیامت ڈھا دینگے۔۔۔
ٹرمپ نے اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ میں کہا یہ دستاویز دنیا بھر کے سامنے ہے اور یہ سب کے لیے ایک شاندار منصوبہ ہے ! ایک نہ ایک طرح مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا، تشدد اور خونریزی ختم ہوگی، یرغمالیوں کو فوراً رہا کیا جائے ، سب کو ،یہاں تک کہ اُن کی لاشیں بھی جو مارے جا چکے ہیں۔انہوں نے مزید کہااتوار کی شام 6 بجے تک حماس کو یہ معاہدہ قبول کرنا ہوگا۔ دنیا کے تمام ممالک اس منصوبے کی حمایت کر چکے ہیں، اگر یہ آخری موقع بھی ضائع ہوا تو حماس کے خلاف ایسا سخت حملہ ہوگا جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، ٹرمپ نے غزہ کے عام شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ اسرائیلی محاصرے والے علاقوں سے نکل کر نسبتاً محفوظ حصوں میں چلے جائیں۔انہوں نے کہا سب کا خیال رکھا جائے گا، مدد کے لیے لوگ تیار کھڑے ہیں۔ لیکن حماس کو خوش قسمتی سے ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے ۔ٹرمپ نے مزید کہا حماس طویل عرصے سے مشرقِ وسطیٰ میں بے رحم اور پرتشدد خطرہ رہا ہے ! انہوں نے زندگیاں ناقابلِ برداشت بنا کر قتلِ عام کیا، جس کا نقطۂ عروج 7 اکتوبر کا قتلِ عام تھا ، اسرائیل میں بچوں، خواتین، بوڑھوں، اور بہت سے نو عمر مرد و خواتین، لڑکوں اور لڑکیوں کو ہلاک کیا گیا جو اپنی آئندہ زندگیوں کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے ۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بدلے کے طور پر، 25ہزار سے زائد حماس کے فوجی پہلے ہی مارے جا چکے ہیں۔ باقی میں سے زیادہ تر گھیرے میں ہیں، ان کی زندگیاں ختم کرنے کیلئے صرف میرے حکم کا انتظار ہے ،جہاں تک باقی لوگوں کا معاملہ ہے ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہاں اور کون ہیں، اور آپ کو تلاش کر کے مار دیا جائے گا۔ مشرقِ وسطیٰ کی عظیم، طاقتور، اور بہت دولت مند قومیں، اور آس پاس کے علاقے امریکا کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ دستخط کر کے ، مشرقِ وسطیٰ میں تین ہزار سال بعد امن پر متفق ہو چکے ہیں۔ یہ معاہدہ باقی ماندہ تمام حماس جنگجوؤں کی جان بھی بخش دیتا ہے ۔ ادھر حماس کے سینئر رہنما محمد نزال نے ایک انٹرویو کے دوران کہااسرائیلی مطالبہ ہے کہ حماس فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے غیر مسلح ہو جائے لیکن یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔حماس نے امریکی صدر کے غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا،انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی مزاحمتی تحریک نے آزادی سے قبل اپنے ہتھیار نہیں ڈالے ۔ جنوبی افریقہ، افغانستان، ویتنام، الجزائر اور آئرلینڈ میں کبھی بھی مزاحمتی تحریکوں سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ آزادی سے پہلے نہیں کیا گیا۔دوسری جانب اسرائیل نے عالمی دباؤ اور تمام مطالبات کو پس پشت ڈال دیا، صہیونی فوج کا غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، قابض فوج نے مزید 53 فلسطینی شہید کردئیے ۔ اسرائیلی فوج کی تازہ فضائی اور زمینی کارروائیوں میں بھوک سے دو چار اور امداد کے متلاشی 13 فلسطینی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ۔ اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں کے باعث غزہ میں شہدا کی مجموعی تعداد 66 ہزار 225 ہوگئی جبکہ ایک لاکھ 68 ہزار 938 افراد زخمی ہوچکے ہیں۔فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ طبی عملے کو اسرائیلی فوج کی مسلسل بمباری کے باعث نقل و حرکت اور اپنے مراکز تک پہنچنے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے ۔فلسطینی حکام نے بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا تاکہ ہسپتالوں اور طبی عملے کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔ادھر اسرائیلی فوج کی مسلسل جارحیت کے باعث ریڈ کراس نے غزہ میں اپنی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دیں۔ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ غزہ شہر میں اپنی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل اور عملے کو منتقل کرنے پر مجبور ہیں۔اس سے قبل بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹرز ودآؤٹ بارڈرز بھی غزہ میں کام روک چکی ہے ۔ادھر اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا، وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک بار پھر غزہ شہر کے تمام شہریوں کو علاقے سے انخلا کا حکم دیدیا۔وزیردفاع نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں وارننگ دی کہ یہ غزہ سٹی کے رہائشیوں کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ اس شہر سے نکل کر جنوبی غزہ پٹی کی طرف چلے جائیں۔انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد جو بھی فلسطینی وہاں موجود رہیں گے ، انہیں دہشت گرد اور دہشت گردوں کا حامی تصور کیا جائے گا۔اس تنبیہ کے بعد بھی جو فلسطینی غزہ شہر میں مقیم رہیں گے تو انہیں بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ بڑے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے قحط زدہ غزہ شہر سے اب تک تقریباً 4 لاکھ فلسطینی نقل مکانی کرچکے ہیں۔