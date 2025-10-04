صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان،امارات کا ریلوے کو جدید بنانے کیلئے شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق

پاکستان،امارات کا ریلوے کو جدید بنانے کیلئے شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق

ابو ظہبی (این این آئی)پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے کی جدید کاری اور علاقائی رابطے پر شراکت داری کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔۔۔

پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق یو اے ای مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک اور زرمبادلہ بھیجنے کا ایک اہم ذریعہ ہے ، وزیر مملکت برائے خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی نے ابو ظہبی میں یو اے ای کے وزیر برائے توانائی و انفراسٹرکچر سہیل محمد المزروعی سے ملاقات کی جہاں پاکستان کے ریلوے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنے ، تجارت کو فروغ دینے ، رابطہ بڑھانے اور پائیدار اقتصادی ترقی کی حمایت کرنے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر بات چیت ہوئی۔بیان میں کہا گیا کہ وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کی تجدید کی اور باہمی خوشحالی کو آگے بڑھانے اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے حل کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا،یہ ملاقات گلوبل ریل انفرا سٹرکچر کانفرنس و نمائش کے موقع پر ہوئی، جو 30 ستمبر سے 2 اکتوبر تک منعقد ہوئی۔بلال اظہر کیانی نے خاص طور پر دو بڑے ریلوے کاریڈورز (ایم ایل-1 اور ایم ایل-3) کی اپ گریڈیشن پر زور دیا، جو علاقائی تجارت اور رابطہ بڑھانے کے لیے نہایت اہم ہیں اور پاکستان کے ریلوے نیٹ ورک کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کریں گے ۔

