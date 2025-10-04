صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپ اور روس کے درمیان ممکنہ جنگ: فرانسیسی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم

یورپ اور روس کے درمیان ممکنہ جنگ: فرانسیسی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم

پیرس(دنیا مانیٹرنگ )روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر فرانس نے اپنی فوجی تیاریوں میں تیزی لاتے ہوئے بدترین صورتحال یعنی یورپ اور روس کیدرمیان ممکنہ جنگ کے لیے اقدامات شروع کر دئیے ہیں۔۔۔

فرانسیسی فوج کے سربراہ جنرل پیئر شیل نے اپنے کمانڈروں اور جوانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہیں اور اگر ضرورت پڑے تو ‘‘آج رات ہی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوں’’۔ جنرل شیل فرانسیسی فوج کو ایسی فورس میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہ صرف تیزی سے متحرک ہو سکے بلکہ اتحادی افواج کے ساتھ بیرون ملک بھی لڑائی کے لیے تیار ہو۔ 

