بیلجیئم اور جرمنی کے سرحد ی علاقے پرڈرونزکی پروازیں ،میونخ ایئرپورٹ پر 17فلائٹس منسوخ

برسلز (اے ایف پی)بیلجیئم اور جرمنی کے سرحد ی علاقے میں متعدد ڈرونز دیکھے گئے جس کے بعد جرمنی کے میونخ ایئرپورٹ سے پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ بیلجیئم کے وزیر دفاع تھیو فرانکن نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ۔۔۔

 نامعلوم ڈرونز نے مشرقی بیلجیئم میں جرمن سرحد کے قریب ایلسن بورن فوجی تربیتی اڈے پر پرواز کی۔ ان کاکہناتھاکہ مقامی پولیس نے بیلجیئم اور جرمنی کی طرف کئی ڈرونز دیکھے تاہم ہم نہیں جانتے یہ ڈرونز کہاں سے آئے ،اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں ۔دوسری طرف میونخ ایئرپورٹ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ڈرونز کے باعث 17 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جس سے تقریبا 3 ہزار مسافر متاثر ہوئے ،میونخ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی 15 پروازوں کو بھی دیگر شہروں کی جانب موڑا گیا ہے ۔ 

