صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی انخلا کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی کیلئے تیار:حماس

  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی انخلا کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی کیلئے تیار:حماس

غزہ(اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک)فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی منصوبے پر اپنا جواب جمع کرا دیا ۔الجزیرہ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حماس نے صدر ٹرمپ کے منصوبے پر ثالثوں کو اپنا جواب جمع کرا دیا ہے۔۔۔

حماس نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی غزہ پر جنگ ختم کرنے اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے ۔حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات کے لیے تیار ہے تاکہ اس معاہدے کی تفصیلات پر بات کی جا سکے ۔تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ غزہ کی انتظامیہ ایک ایسے آزاد اور غیر جانبدار ادارے کے حوالے کرنے پر تیار ہے جو فلسطینی ماہرین پر مشتمل ہو۔ اس ادارے کی تشکیل قومی اتفاق رائے اور عرب و اسلامی حمایت کی بنیاد پر کی جائے گی۔بیان میں مزید کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق جو دیگر نکات شامل ہیں، وہ ایک مشترکہ قومی مؤقف، بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔حماس نے کہا کہ ان معاملات کو ایک جامع فلسطینی قومی ڈھانچے کے تحت حل کیا جائے گا، جس میں حماس اپنی ذمہ دارانہ شرکت اور کردار ادا کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی ٹیسٹ سکواڈ کے 4 کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ کیلئے ریلیز

شارلٹس ول اوپن سکواش، نور زمان سیمی فائنل میں پہنچ گئے

شعیب اوراہلیہ ثنا جاوید کے امریکا میں سیر سپاٹے ، تصاویر شیئر

ویمنز ورلڈ کپ، انگلینڈ نے جنوبی افریقا کو 10وکٹ سے ہرادیا

بارسلونا نے ورلڈ ہینڈ بال کلب چیمپئن شپ جیت لی

فیفا ورلڈکپ 2026کیلئے آفیشل میچ بال ٹریونڈا متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak