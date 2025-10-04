صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیم سارہ مولالی چرچ آف انگلینڈ کی پہلی خاتون آرچ بشپ بن گئیں

  • دنیا میرے آگے
ڈیم سارہ مولالی چرچ آف انگلینڈ کی پہلی خاتون آرچ بشپ بن گئیں

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک )ڈیم سارہ مولالی چرچ آف انگلینڈ کی تقریبا 500 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون آرچ بشپ آف کینٹربری بن گئیں۔ ڈیم سارہ مولالی آرچ بشپ آف کینٹربری بننے والی 106ویں مذہبی رہنما ہیں، ان کی عمر 63 سال ہے۔۔۔

 وہ 7 سال لندن کی بشپ بھی رہی ہیں، وہ ایک سابق دائی بھی ہیں اور خود کو حقوقِ نسواں کی حامی قرار دیتی ہیں۔چرچ آف انگلینڈ نے 2014 سے خواتین کو بشپ بنانے کی اجازت دی تھی، آرچ بشپ کا عہدہ تقریبا ایک سال سے خالی تھا، جسٹن ویلبی نے بچوں سے جنسی زیادتی کے مرتکب شخص کو رپورٹ نہ کرنے پر استعفیٰ دے دیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کے20 نکات ہمارے نہیں:ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی،سعودیہ کیساتھ معاہدے کے بعد مزید ممالک شامل ہوئے تو نیٹو طرز کا اتحاد بن جائے گا،پاکستان مسلم امہ کی قیادت کریگا:اسحاق ڈار

پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا:شہباز شریف

آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑ کا گیا،کہتے ہیں معافی مانگو،کیوں مانگوں :مریم نواز

صمود فلو ٹیلا کی آخری کشتی پر بھی اسرائیل کا قبضہ،پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے

ججز تبادلہ کیس:صدر کا نوٹیفکیشن عدالتی آزادی کے منافی:جسٹس نعیم افغان او ر جسٹس شکیل کا اختلافی نوٹ

اسرائیل کا صمود فلوٹیلا کو روکنا انسانیت پر کھلا حملہ:بلاول

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak