مراکش میں نوجوانوں کی زیر قیادت مظاہرے ، حکومت کی برطرفی کا مطالبہ

رباط(اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) مراکش میں بڑے پیمانے پر جاری عوامی مظاہروں کی قیادت کرنے والے نوجوانوں کے گروپ نے حکومت کی برطرفی کامطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے۔۔۔

 جب 6 روز سے جاری احتجاجی لہر کے دوران اب تک 3 افراد ہلاک اور تقریباً 300 زخمی ہوچکے ہیں۔ مظاہرین کی قیادت کرنے والے ’’جنریشن زی 212‘‘نامی گروپ نے تمام گرفتار افراد کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے ، یہ احتجاجی لہر گزشتہ ماہ اگادیر کے ایک سرکاری ہسپتال میں 8 حاملہ خواتین کی اموات کی خبروں کے بعد شروع ہوئی جس سے عوامی غصے میں اضافہ ہوا۔ 

