حماس اور اسرائیل میں آج بالواسطہ مذاکرات،غزہ پر بمباری جاری،یورپ بھر میں فلسطینیوں کیلئے مظاہرے
قاہرہ (نیوز ایجنسیاں )حماس اور اسرائیل آج (اتوار)اور پیر کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں بالواسطہ مذاکرات کریں گے ۔ ان مذاکرات کا مقصد قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے پر پیش رفت کرنا ہے ۔رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دئیے گئے مجوزہ منصوبے کے تحت ہوں گے۔۔۔
جس میں تمام قیدیوں اور گرفتار شدگان کے تبادلے کے لیے زمینی حالات تیار کرنے پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دو نمائندے بھی قاہرہ پہنچے ہیں تاکہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی پر بات چیت کو حتمی شکل دی جا سکے ، جبکہ اسرائیلی فوج نے غزہ بھر میں ہلاکت خیز حملے جاری رکھے ۔ٹرمپ کے داماد جیرڈ کُشنر اور ایلچی اسٹیو وٹکوف اتوار اور پیر کو مصر میں مذاکرات کریں گے ۔ جمعے کو حماس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق تمام یرغمالیوں کو زندہ یا ہلاک ہونے والوں کو حوالے کرنے پر تیار ہے ۔ٹرمپ نے بعد ازاں اپنے بیان میں کہامجھے یقین ہے کہ وہ ایک پائیدار امن کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو فوری طور پر بمباری روکنی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو جلد از جلد محفوظ نکالا جا سکے ۔انہوں نے حماس کو یہ بھی خبردار کیا کہ وہ امن ڈیل پر تاخیر برداشت نہیں کریں گے ۔دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ پر بمباری جاری رکھی۔ الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ کے مطابق ہفتے کی صبح سے جاری اسرائیلی بمباری میں 57 فلسطینی شہید ہوئے ، جن میں سے 40 غزہ شہر میں مارے گئے ۔علاوہ ازیں یورپ کے کئی شہروں میں ہفتے کے روز لاکھوں افراد فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے اور غزہ میں جاری جنگ کے فوری خاتمے اور انسانی ہمدردی کی امداد لے جانے والے قافلے کے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
روم میں منتظمین کے مطابق مسلسل چوتھے روز لاکھوں افراد نے احتجاج میں شرکت کی۔ یہ مظاہرے اس وقت شدت اختیار کر گئے جب اسرائیل نے انسانی ہمدردی کی امداد لے جانے والے 45 کشتیوں پر مشتمل گلوبل صمود فلوٹیلا کو سمندر میں روک کر درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔اطالوی وزیراعظم جورجیا میلونی نے مظاہرین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پوپ جان پال دوم کے مجسمے پر نعرے لکھ کر شرمناک حرکت کی ہے ۔بارسلونا میں پولیس کے مطابق 70 ہزار افراد نے مارچ کیا۔ وہاں شرکاء فلسطینی پرچم اٹھائے نعرے لگا رہے تھے ، ہم سب فلسطینی ہیں، فلسطین کو آزادی دو اور نسل کشی بند کرو۔آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں ہزاروں افراد نے مارچ کرتے ہوئے غزہ میں دو سالہ نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسرائیل پر پابندیوں اور فلسطینی قیادت کی شمولیت کے ساتھ ایک جامع جنگ بندی منصوبے پر زور دیا۔ لندن کے ٹریفالگر سکوائر میں ایک ہزار افراد نے مظاہرہ کیا، مانچسٹر میں بھی فلسطینی حمایت میں احتجاج ہوا۔لندن میں پولیس نے 355 افراد کو گرفتار کر لیا ۔ وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے حالیہ یہودی عبادت گاہ پر حملے کے تناظر میں احتجاج نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے کہا صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون سے جنگ ختم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ امن قائم کیا جا سکے ۔ علاوہ ازیں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کو غیرمسلح کیا جائے گا۔
چاہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے ذریعے ہو یا فوجی طور پر اسرائیل کے ہاتھوں۔ ٹیلی وژن بیان میں نیتن یاہو نے واشنگٹن کو آگاہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ یا تو آسان طریقے سے طے ہوگا یا سخت طریقے سے ، مگر نتیجہ ایک ہی ہوگا۔حماس کی اتحادی عسکری تنظیم اسلامی جہاد نے حماس کی تائید کی ہے کہ وہ ٹرمپ کے پیش کردہ امن منصوبے کے کچھ پہلوؤں سے متفق ہے ۔ اسلامی جہاد غزہ میں دوسری سب سے طاقتور عسکری تنظیم ہے اور اس کے پاس بھی کچھ یرغمالی ہیں ،اس تنظیم کو اپنے اتحادی حماس سے زیادہ سخت گیر سمجھا جاتا ہے ۔حزب اللہ کے رہنما شیخ نعیم قاسم نے ٹرمپ کے پیش کردہ غزہ جنگ بندی منصوبے کو خطرناک قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنگ میں ناکامی کے بعد اب سیاسی چالوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے ۔غزہ جانے والی امدادی فلوٹیلا کے شرکا نے اسرائیلی فورسز پر بہیمانہ تشدد اور غیر انسانی سلوک کا الزام عائد کیا ہے ۔ فلوٹیلا کو اسرائیلی فوج نے بین الاقوامی پانیوں میں روک کر 400 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ ہفتے کو 137 کارکن جن میں 36 ترک شہری بھی شامل تھے ، استنبول پہنچے ۔ اطالوی کارکن پاولو رومانو نے دعویٰ کیا کہ انہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا کر مارا پیٹا گیا اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔جانوروں سا سلوک کیا گیا، کارکنوں کے مطابق قید کے دوران پانی تک فراہم نہیں کیا گیا۔انہیں ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر لٹایا گیا، پانی اور ادویات سے محروم رکھا گیا۔