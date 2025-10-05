صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان :سنائے تاکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم نامزد

  دنیا میرے آگے
جاپان :سنائے تاکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم نامزد

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد سَناے تاکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ 64 سالہ قدامت پسند سیاستدان نے کامیابی کے بعد اسے نئے دور کا آغاز قرار دیا۔۔۔۔

تاکائچی نے لبرل پارٹی کی گرتی ہوئی مقبولیت کو بحال کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ان کا مقابلہ جدید خیالات کے حامل شنجیرو کوئزومی سے تھا۔ وزیراعظم کی حیثیت سے ان کی پہلی ذمہ داری امریکی صدر ٹرمپ کا خیرمقدم کرنا ہو گی، جو اکتوبر کے آخر میں جاپان کا دورہ کریں گے ۔

