جاپان :سنائے تاکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم نامزد
ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد سَناے تاکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ 64 سالہ قدامت پسند سیاستدان نے کامیابی کے بعد اسے نئے دور کا آغاز قرار دیا۔۔۔۔
تاکائچی نے لبرل پارٹی کی گرتی ہوئی مقبولیت کو بحال کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ان کا مقابلہ جدید خیالات کے حامل شنجیرو کوئزومی سے تھا۔ وزیراعظم کی حیثیت سے ان کی پہلی ذمہ داری امریکی صدر ٹرمپ کا خیرمقدم کرنا ہو گی، جو اکتوبر کے آخر میں جاپان کا دورہ کریں گے ۔