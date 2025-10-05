صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران نے 6علیحدگی پسند وں سمیت 7افراد کو پھانسی دیدی

  دنیا میرے آگے
ایران نے 6علیحدگی پسند وں سمیت 7افراد کو پھانسی دیدی

تہران(اے ایف پی)ایران کے جنوبی صوبے خوزستان میں مسلح حملے کرنے والے چھ علیحدگی پسند دہشتگردوں کو عدالتی حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ یہ افراد 2018 اور 2019 میں سکیو رٹی اہلکاروں کو قتل کرنے اور بم دھماکوں میں ملوث تھے۔۔

 اس کے علاوہ تہران میں ایک اور دہشتگرد سمان محمدی کو2009 میں کرد شہر سنندج میں حکومت نواز سنی عالم ماموستا کے قتل کے جرم میں پھانسی دی گئی ۔عدالتی ویب سائٹ میزان کی جانب سے بتایا گیا کہ ان افراد کے اسرائیل سے روابط تھے ۔ واضح رہے ایران دنیا میں چین کے بعد سب سے زیادہ پھانسی دینے والا ملک ہے ۔

