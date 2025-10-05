ڈرون کا شبہ ،بھارتی فورسز کا ضلع سانبا میں تلاشی آپریشن
جموں(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں ڈرون کے شبہ میں بھارتی فورسز نے جموں خطے کے ضلع سانبا میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے ۔کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آپریشن ورکنگ بانڈری کے ساتھ واقع ایک گاؤں کے قریب شروع کیاگیا۔۔۔
ایک بھارتی عہدیدار نے کہا کہ رام گڑھ سیکٹر کے گاؤں نانگا کے اوپر ایک ڈرون جیسی چیز منڈلاتے ہوئے دیکھی گئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ شبہ ہے یہ ڈرون پاکستان کی طرف سے یہاں داخل ہوا ۔ ڈرون دیکھے جانے کے فورا بعد بھارتی فورسز نے گاؤں میں پہنچ کر اسے گھیرے میں لیا اور تلاشی آپریشن شروع کر دیا،آخری اطلاعات کے مطابق رات گئے تک آپریشن جاری تھا۔