بھارت:فوج اور پولیس کی نگرانی میں ایک اور مسجد شہید

  • دنیا میرے آگے
سنبھل (کے پی آئی)بھارتی ریاست اترپردیش کے ضلع سنبھل کے گاؤں رائے بزرگ میں 10 سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد کو فوج اور پولیس کی نگرانی میں تجاوزات قرار دے کر گرایا گیا۔۔۔

 مقامی افراد کے مطابق یہ کارروائی ریاستی سرپرستی میں کی گئی، جو مسلمانوں کے مذہبی مقامات کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے ۔ ضلع میں چار ماہ کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے ، اس سے قبل رضائے مصطفی مسجد شہید کی گئی تھی۔میڈیا رپورٹس کے مطابق یوگی حکومت میں ہندوتوا پالیسیوں کے تحت مساجد مسلسل نشانہ بن رہی ہیں۔

