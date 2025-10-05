ٹرمپ انتظامیہ کی نئی ایچ ون بی ویزا فیس کیخلاف مقدمہ دائر
سان فرانسسکو (اے ایف پی)امریکا میں متعدد شعبوں کے کارکنوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی نئی ایک لاکھ ڈالر کی ایچ ون بی ویزا فیس کو ختم کرنے کے لیے سان فرانسسکو کی فیڈرل عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔۔۔
صحت کے کارکنوں، اساتذہ اور مذہبی گروپس کا کہنا ہے کہ یہ فیس غیر قانونی ہے اور امریکی معیشت اور جدت کو نقصان پہنچائے گی۔ نئی فیس کے اعلان سے ہسپتال، تعلیمی ادارے اور دیگر صنعتیں اہم عملہ اور ماہرین کھو سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے بھی اس اقدام کی مخالفت کی ہے کیونکہ امریکا میں ہنر مند مقامی افرادی قوت کم ہے ۔