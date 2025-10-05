جرمنی:میونخ ایئرپورٹ پر ڈرون کی موجودگی ، پروازوں کا سلسلہ بتدریج بحال
فرینکفرٹ(اے ایف پی)میونخ ایئرپورٹ پر ڈرون کی موجودگی کے باعث جمعہ کی رات سے فضائی آپریشن محدود اور کئی پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں ۔ ہفتے کو ایئرپورٹ نے بتایا کہ پروازیں بتدریج بحال ہو رہی ہیں۔۔۔
تاہم تاخیر کا امکان جاری رہے گا۔ گزشتہ روز 23 آنے والی پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر اتریں اور 12 روانہ ہونے والی پروازیں منسوخ کی گئیں۔واضح رہے شمالی یورپ کے ممالک ڈنمارک، ناروے اور پولینڈ کے ہوائی اڈے بھی نامعلوم ڈرونز کی وجہ سے پروازیں معطل کر چکے ہیں ۔