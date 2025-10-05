صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمنی:میونخ ایئرپورٹ پر ڈرون کی موجودگی ، پروازوں کا سلسلہ بتدریج بحال

  • دنیا میرے آگے
جرمنی:میونخ ایئرپورٹ پر ڈرون کی موجودگی ، پروازوں کا سلسلہ بتدریج بحال

فرینکفرٹ(اے ایف پی)میونخ ایئرپورٹ پر ڈرون کی موجودگی کے باعث جمعہ کی رات سے فضائی آپریشن محدود اور کئی پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں ۔ ہفتے کو ایئرپورٹ نے بتایا کہ پروازیں بتدریج بحال ہو رہی ہیں۔۔۔

 تاہم تاخیر کا امکان جاری رہے گا۔ گزشتہ روز 23 آنے والی پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر اتریں اور 12 روانہ ہونے والی پروازیں منسوخ کی گئیں۔واضح رہے شمالی یورپ کے ممالک ڈنمارک، ناروے اور پولینڈ کے ہوائی اڈے بھی نامعلوم ڈرونز کی وجہ سے پروازیں معطل کر چکے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:ایک ہفتے میں انڈیکس 6733پوائنٹس بڑھ گیا

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

ڈالر مہنگا کرنے سے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا،گوہر اعجاز

اسلامی بینکاری پاکستان میں تیزی سے مقبول ہورہی ،عشرت حسین

ایل این جی سیکٹر کی مسابقتی صورتحال پر جامع رپورٹ جاری

کاٹن جنرز کی رپورٹ جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak