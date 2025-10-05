صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی فوج کا جانوروں پر ظلم،5پاکستانی بکریاں ہلاک،15زخمی

نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان دشمنی میں بھارتی فوج معصوم جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آئی، تھرپار کے سرحدی علاقے میں بھارتی فوجیوں نے پاکستانیوں کی بکریوں کو ہلاک اور زخمی کردیا۔بھارتی فورسز نے تھرپار کے سرحدی علاقے سنورانی میں بکریوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔۔

 جس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ یہ واقعہ گزشتہ شام کو تحصیل ڈاہلی کے گاؤں سنورانی میں پیش آیا۔سکیورٹی حکام کے مطابق عام طور پر ایسی صورتحال میں بکریوں کو واپس کیا جاتا ہے ۔متاثرہ مویشی مالکان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے 5 بکریوں کو ہلاک کیا اور 15کی ٹانگیں توڑ دیں۔مویشی مالکان کے مطابق زخمی بکریوں کی تیز دھار آلے سے ٹانگیں کاٹی گئی ہیں۔

 

