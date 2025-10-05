صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی جدید دور کے راون کانگریس رہنما ادت کی سخت تنقید

نئی دہلی (اے پی پی)کانگریس کے سینئر رہنما ادت راج نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جدید دور کا راون قرار دیتے ہوئے ان کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔۔۔

 ایکس پر بیان میں ادت راج کا کہنا تھا کہ مودی نے بھارت کے مینوفیکچرنگ شعبے کو تباہ کر کے ملک کو درآمدات پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا ہے ۔مودی کی پالیسیوں نے چین پر ہمار انحصار بڑھا دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مودی کا سونے کا محل ایک دن خاکستر ہو جائے گا۔ آر ایس ایس کے صد سالہ جشن پر جاری کیے گئے ڈاک ٹکٹ اور سکے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت میں آ کر یہ سب منسوخ کرے گی۔ ادت راج نے کہا کہ آر ایس ایس کی بنیاد ہی دلت اور پسماندہ طبقے کے خلاف رکھی گئی تھی۔ یاد رہے راون ہندو مذہب کی دیومالائی کہانی رامائن کا مرکزی اور بنیادی کردار ہے جس میں اسے لنکا کا بادشاہ اور رام کا حریف دکھایا گیا ہے جو راکھشس کے طور پر مشہور ہے ۔

