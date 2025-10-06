صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کا ریال سے چار صفر ہٹانے کا بل پارلیمنٹ سے منظور

  • دنیا میرے آگے
ایران کا ریال سے چار صفر ہٹانے کا بل پارلیمنٹ سے منظور

تہران(اے ایف پی)ایران کی پارلیمنٹ نے ملک کی کرنسی ریال سے چار صفر نکالنے کا منصوبہ منظور کر لیا ہے ۔ اس اقدام کا مقصد مالی لین دین کو آسان بنانا ہے ، کیونکہ ایرانی ریال حالیہ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے تیزی سے کمزور ہو رہا ہے۔۔۔

 نئے قانون کے تحت10ہزار کے پرانے ریال کی جگہ ایک نیا ریال چلے گا۔ کرنسی کے دونوں ورژن تین سال تک چلیں گے ، مرکزی بینک کو دو سال دئیے گئے ہیں کہ وہ تبدیلی کا عمل مکمل کرے ۔ یہ بل اب گارڈین کونسل اور صدر مسعود پزشکیان کی منظوری کا منتظر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak