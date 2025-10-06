صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپیک پلس کا نومبر سے تیل کی یومیہ پیداوار میں 1 لاکھ 37 ہزار بیرل اضافے کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
اوپیک پلس کا نومبر سے تیل کی یومیہ پیداوار میں 1 لاکھ 37 ہزار بیرل اضافے کا اعلان

ویانا (اے ایف پی)سعودی عرب، روس اور اوپیک پلس کے چھ رکن ممالک نے نومبر سے تیل کی یومیہ پیداوار میں1لاکھ 37ہزار بیرل اضافے کا اعلان کیا ہے ۔ اوپیک پلس کے آن لائن اجلاس کے بعد بیان میں کہا گیا کہ۔۔۔

 عالمی معیشت کے مستحکم امکانات اور کم سطح پر موجود تیل کے ذخائر کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ۔ یہ اضافہ اپریل 2023میں طے شدہ10لاکھ65ہزار بیرل یومیہ رضاکارانہ کمی میں جزوی تبدیلی ہے ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدام مارکیٹ شیئر دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کا حصہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات میں اچھی پیشرفت ہو رہی ،نتیجہ دو تین روز میں آجائے گا،لوگ خوش ہیں:اسرائیل انخلا پر تیار،حماس بھی غزہ کا کنٹرول چھوڑدے:ٹرمپ

پنجاب حکومت کی تنقید ہم پر اصل نشانہ وزیراعظم:شرجیل میمن:پیپلز پارٹی سازشیں کررہی:عظمیٰ بخاری

شہباز شریف ملائشیا پہنچ گئے،شاہی پروٹوکول ،سڑکوں پر پاکستانی پر چموں کی بہار

مریم نواز کی سرکاری اراضی پر گندم کاشت کرنے کی ہدایت :صفائی ورکر ز بھرتی کرنیکی منظوری

فلسطین کا دو ریاستی حل نا منظور:وزیراعظم پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنےکا اعلان کریں:حافظ نعیم

پنجاب :طوفانی بارش سے تباہی،2افراد جاں بحق ،کئی زخمی:بحیرہ عرب میں طوفان کا ایک او ر الرٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak