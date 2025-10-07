صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہبازشریف اورانور ابراہیم کی ملاقات:ملائشیا کا پاکستان سے حلال گوشت کی درآمد 20کروڑ ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ

6مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط،آئی ٹی،ٹیلی کمیونیکیشن، حلال انڈسٹری، گرین انرجی، الیکٹریکل، سیاحت، تعلیم، زراعت میں سرمایہ کاری پر تعاون ہوگا پاک ملائشیا سیاحت کا فروغ گیم چینجرہوگا،ملکرچلیں تو آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ سکتے ہیں:شہبازشریف ،پاک بھارت امن خطے کیلئے اہم :انور ابراہیم

پتراجایا (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) پاکستان اور ملائشیا نے تعلیم، حلال سرٹیفکیشن، سیاحت اور انسدادِ بدعنوانی سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے فروغ کیلئے مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر دستخط کر دئیے ،وزیراعظم شہباز شریف کی ملائشین ہم منصب انورابراہیم سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون میں مسلسل پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کرتے  ہوئے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تعاون بڑھانے کی نئی راہیں تلاش کرنے کیلئے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔شہباز شریف نے ملائشیا کے وزیراعظم کی طرف سے پاکستان سے 20 کروڑ ڈالر کے حلال گوشت کی درآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور اقتصادی ترقی کے دیگر شعبوں میں ملائشیا کے وسیع تجربات سے استفادے اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے خواہاں ہیں ، پاکستان اور ملائشیا مل کر آگے بڑھیں تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق ملائشیا کے وزیراعظم کے کوالالمپور میں دفتر پردانا پتراکمپلیکس میں شہباز شریف اور انور ابراہیم نے وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد ایک تقریب میں شرکت کی،جس میں پاکستان اور ملائشیا نے سفارت کاروں کی تربیت کے شعبے میں تعاون کیلئے انسٹی ٹیویٹ آف ڈپلومیسی اینڈ فارن ریلیشنز اور پاکستان کی فارن سروس اکیڈمی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے ، دستاویزات کا تبادلہ پاکستان کے نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار اور ملائشیا کے وزیرِ خارجہ حاجی محمد بن حاجی حسن نے کیا۔دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون ، سیاحت کے شعبے میں تعاون ،حلال سرٹیفکیشن کے شعبے میں تعاون ،بدعنوانی کی روک تھام ،چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں پربھی دستخط کئے گئے جن کی دستاویزات کاتبادلہ متعلقہ وزرا اور حکام نے کیا۔بعدازاں شہباز شریف نے ملائشین ہم منصب انور ابراہیم کیساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ملائشیا کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملائشیا کا یہ میرا پہلا دور ہ ہے لیکن ایسا محسوس ہورہا ہے کہ میں انتہائی برادرانہ اور شناسا چہروں سے مل رہا ہوں ۔انہوں نے انور ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا مدنی وژن آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے ،پاکستان باہمی طور پرمشترکہ منصوبے شروع کرنے کا خواہاں ہے جہاں ملائشیا اور پاکستان کے ماہرین مل کر کام کریں،ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس سلسلے میں زراعت، ا ٓئی ٹی ،فنی و پیشہ ورانہ تربیت جیسے شعبے اہم ہیں۔

ان کاکہناتھاکہ ہماری انتہائی تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی اور ہم نے دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ تمام اہم معاملات پر ہمارے خیالات یکساں ہیں۔ملائشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے پاکستان سے حلال گوشت کی درآمد کیلئے 20 کروڑ ڈالر کا کوٹہ مختص کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاع،توانائی ،گرین ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں ۔ شہباز شریف میرے بھائی ہیں پاکستان میں بہت استعداد ہے ، ہم دوطرفہ تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت تنازع پر پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کہاکہ خطے میں استحکام کیلئے پاکستان اور بھارت کا امن اہم ہے ،انسداد دہشت گردی کیلئے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی ،فلسطین اور غزہ کے معاملے پر پاکستان کے موقف کو سراہتے ہیں ،تحفظات کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی اقدام کو امن کے لئے مفید سمجھتے ہیں۔غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی ضروری ہے کیونکہ خواتین اور بچوں کو بمباری کا سامنا ہے ، 2025 میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل حماقت ہے ۔

قبل ازیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے انور ابراہیم کی کتاب سکرپٹ کے اردو ترجمے کی تقریب رونمائی میں شرکت کی اور کتاب کی رونمائی کی جبکہ پاکستانی وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔دریں اثنا شہبازشریف نے پاکستان ملائشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطا ب کرتے ہوئے کہاکہ پاکستان اور ملائشیا کے درمیان سیاحت میں تعاون گیم چینجر ثابت ہوگا ،آئندہ دو سالوں میں آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں رہے گی، پاکستان اور ملائشیا مل کر آگے بڑھیں تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں ۔ اس موقع پر ملائشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے خواہاں ہیں، آسیان کے پلیٹ فارم کے تحت معاشی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے ، پاکستانی کمپنیوں کیلئے ملائشیا میں تجارت کے لئے دروازے کھلے ہیں،دو طرفہ تجارت میں موجود رکاوٹوں کو پاکستانی ہم منصب کے ساتھ مل کر دور کریں گے اورپاکستان میں سرمایہ کاری کیلئے بھرپور اقدامات کریں گے ۔

