غزہ جنگ بندی کیلئے مصر میں اسرائیل اور حماس کے امن مذاکرات شروع
اگرحماس اور اسرائیل کسی معاہدے پر متفق نہ ہوئے تو امریکا اپنا متبادل فارمولہ پیش کرے گا:وائٹ ہاؤس اسرائیل میں یرغمالیوں کی بازیابی کیلئے سرگرم گروپ کا ٹرمپ کو نوبل امن انعام دینے کا مطالبہ،کمیٹی کو خط
یروشلم،غزہ ،قاہرہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) غزہ میں دو سالہ جنگ کے خاتمے کیلئے اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات پیر کو شروع ہو گئے ، حماس وفد کی سربراہی خالد الحیہ کر رہے ہیں جو گزشتہ ماہ دوحہ میں اسرائیلی حملے میں بال بال بچے تھے ۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں جاری مذاکرات میں اسرائیلی ٹیم کی قیادت رون ڈرمر کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریبی مشیر سمجھے جاتے ہیں ۔ یہ مذاکرات جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے جیسے اہم معاملات پر مرکوز ہیں۔مذاکرات میں مصر اور قطر ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکا نے کہا اگر حماس اور اسرائیل کسی معاہدے پر متفق نہ ہوئے تو امریکی حکومت اپنا متبادل فارمولہ پیش کرے گی تاکہ خطے میں فوری جنگ بندی اور امن کی راہ ہموار کی جا سکے ۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائنا لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی جلد از جلد ممکن بنائی جائے ۔وائٹ ہاؤس کے مطابق اس وقت غزہ میں تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جن میں بنیادی توجہ اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر ہے ۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد ہماری اگلی ترجیح مستقل امن کے قیام کی ہوگی۔ادھر مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید سات افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے ۔
لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں حزب اللہ کے فضائی دفاعی یونٹ کے اہم کمانڈر حسن عطوی اور ان کی اہلیہ زینب رسلان شہید ہو گئے ۔اسرائیلی وزارتِ دفاع نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں جاری 2 سالہ جنگ میں 1 ہزار 152 اسرائیلی فوجی مارے گئے ۔ ہلاک فوجیوں میں سے تقریباً 42 فیصد کی عمریں 21 سال سے کم تھیں۔غزہ میں یرغمالیوں کی واپسی کی مہم چلانے والے سرگرم گروپ ’’ہاسٹیجز اینڈ مسنگ فیملیز فورم‘‘ اور یرغمالیوں کے خاندانوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ گروپ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے عالمی امن کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔ ناروے کی نوبیل کمیٹی کو لکھے گئے خط میں کہا ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا منصوبہ پیش کیا ہے ۔ مہینوں میں پہلی بار ہمیں امید ہے کہ ہمارا ڈراؤنا خواب آخرکار ختم ہو جائے گا۔واضح رہے نوبیل امن انعام کا اعلان آئندہ جمعے کو کیا جائے گا۔انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ غزہ میں یرغمالیوں اور اسرائیل میں قیدیوں کے تبادلے کے لیے وہ انسانی ہمدردی کی خاطر ثالثی کا کردار نبھانے کے لیے تیار ہے ۔اکتوبر 2023 سے اب تک ریڈ کراس نے 148 یرغمالیوں اور 1941 قیدیوں کی واپسی میں مدد کی ہے ۔ریڈ کراس کی صدر نے کہا ہم غزہ میں امداد پہنچانے اور مستحق افراد میں تقسیم کرنے کیلئے بھی تیار ہیں۔